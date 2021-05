Motorrijder zwaargewond na botsing met auto op kruising in Eindhoven

Eindhoven in Beeld verzamelt Parels van de stad, voor interactie­ve website met persoonlij­ke verhalen en foto’s

8 mei EINDHOVEN - Wie heeft een mooi, persoonlijk verhaal over een misschien wel heel alledaagse plek in Eindhoven? Dat soort 'parels’ zoekt Eindhoven in Beeld voor en nieuwe site over de cultuurhistorie van de stad. Voorbeelden zijn er al genoeg, over het oude gemeentehuis van Tongelre, het eerste stoplicht van Nederland, het Bikerscafé op Stratumseind of het luchthavengebouw van de militaire basis Welschap.