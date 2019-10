Mozart & Salieri, Eindhovense huiskamervoorstelling voor de buurt

EINDHOVEN - Over de onverwacht vroege dood van componist Wolfgang Amadeus Mozart is veel gespeculeerd, minstens even zoveel geschreven en in theaters en op het witte doek uitgebeeld. Stierf de geniale componist aan knokkelkoorts of vermoordde zijn oudere collega en concurrent Antonio Salieri hem uit jaloezie?

Het verhaal intrigeerde theatermaker, -docent en trainingsacteur Mark van den Berg dusdanig dat hij het drama van Alexander Poesjkin opnieuw bewerkte, dit keer tot een huiskamervoorstelling.

Het theater zit Van den Berg letterlijk in het bloed. Zijn ouders hadden vroeger een poppentheater en daar ervoer hij als kind al de magie van theater. Ook wist hij al op heel jonge leeftijd dat hij acteur, regisseur en schrijver wilde worden. In die volgorde en zo gebeurde het ook. En nadat hij eerder ook al een interactieve solo-voorstelling had gedaan op basisscholen in de regio, besloot hij een paar jaar geleden met schrijven te beginnen.

Zoektocht

,,Maar om mezelf richting te geven, wilde ik eerst een keer een toneelstuk bewerken. Zo kwam ik uit bij Mozart & Salieri", vertelt hij. ,,Het waren vooral de tegenstrijdige karakters en de onderlinge spanning tussen die twee die me intrigeerden. Bovendien: Mozart was het genie en Salieri het talent. En zo werd het maken van deze voorstelling ook een zoektocht naar mezelf: hoeveel Mozart en hoeveel Salieri zit er in mij?”

Van den Berg ging aan het werk, samen overigens met zijn broer Jeroen die tekende voor de regie. Er is gekozen voor een solovoorstelling waarbij Van den Berg het verhaal vertelt als Salieri, aangevuld met dat van Mozart en anderen. ,,Dat levert als het ware een zoektocht door het brein van Salieri op. Om duidelijk te maken wie aan het woord is, gebruik ik verschillende voorwerpen. Zo kom ik toch weer uit op een soort poppenspel.”

Verbinden

Van den Berg wil met deze huiskamervoorstelling vooral mensen verbinden. ,,Ik vind het belangrijk dat mensen bij elkaar over de vloer komen. Dat is hard nodig in deze maatschappij. Daarom breng ik deze voorstelling naar de mensen toe en wil zo in een behoefte voorzien.”