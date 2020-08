MS Vereniging slaat alarm over Stamcelinstituut Eindhoven: ‘Je kunt niet claimen dat het veilig is’

Quarantai­ne wordt Robert (45) uit Bakel bijna fataal: arts verwart hartklach­ten met corona

18 augustus BAKEL - Robert Stuit (45) uit Bakel werd in april twee weken onterecht in quarantaine gezet en kreeg een hartstilstand. Omdat hij kortademig was en pijn had in zijn borst dacht zijn huisarts aan symptomen van corona, maar zag zijn hartklachten over het hoofd. ,,Dit mag nooit meer gebeuren, bij niemand”, waarschuwt de Bakelnaar nu.