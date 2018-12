Muhammad Ali verrijst in Powerhouse 040

Moeilijk te zeggen waar het hem in zit. De nauwelijks zichtbare ogen? De verbeten mond? Maar het is meteen onmiskenbaar Muhammad Ali. Het is 25 mei 1965, in het Central Maine Youth Center in Lewiston in de Amerikaanse staat Maine. De 24-jarige wereldkampioen zwaargewicht heeft zojuist zijn uitdager Sonny Liston knock-out geslagen, in de eerste ronde.