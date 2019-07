Murat Memis geniet weer van zijn vrijheid

videoEINDHOVEN/DÜSSELDORF - Vader en moeder Memis uit Eindhoven konden woensdagavond na twee maanden hun zoon Murat weer in de armen sluiten. Na een nachtmerrie van twee maanden keerde hij via Düsseldorf weer terug naar Eindhoven. Als vrij man.

Hij lacht van oor tot oor als-ie even na half zeven gisteravond aankomsthal zes van het vliegveld van Düsseldorf uit komt gelopen ,,,Eindelijk weer vrijheid, eindelijk ben ik weer een vrij man. Dat voelt goed, heel goed”, zegt Murat Memis stralend.

Het zijn woorden die de SP-fractievoorzitter een uurtje of twee later herhaalt als hij tussen familie, vrienden, partijgenoten en collega-raadsleden op het Eindhovense Catharinaplein staat. Ze hebben hem een warm welkom bereid. Ook dan straalt ie, al is de vermoeidheid na twee maanden van spanning en onzekerheid in Turkije uiteraard wel van zijn gezicht af te lezen.

Strijdbaar

,,Ik moet alle emoties nog verwerken", zegt hij. ,,Dat komt nog wel. Maar een ding weet ik zeker. Ik ga gewoon verder met me in te zetten voor vrede, vrijheid en gerechtigheid”, klinkt het strijdbaar. Het levert hem een warm applaus op van de vele tientallen mensen die samengekomen aan de voet van de Catharinakerk.

Warm is ook de omhelzing met zijn ouders, die hem twee maanden lang hebben moeten missen. Het emotionele moment zorgt voor tranen bij zijn vier broers en zijn zus. En die emoties leveren een kettingreactie op. Ook bij partijleider Lilian Marijnissen even verderop staan de tranen in de ogen.

Zij reisde maandag naar de Turkse stad Antalya, om haar partijgenoot bij te staan in zijn rechtszaak afgelopen dinsdag en vloog gisteren weer met hem terug. Memis, Eindhovenaar van Koerdische afkomst, werd eind april tijdens een vakantie met familie in Antalya aangehouden op verdenking van sympathie met de Koerdische zaak. In de aanloop naar de rechtszaak verdween het ene na het andere onderdeel van de aanklacht van tafel, en dat resulteerde dinsdagmiddag verrassend in volledige vrijspraak.

,,We zijn zo enorm opgelucht", zegt zijn zus Ayser op het Catharinaplein, daarin bijgevallen door hun enthousiast knikkende ouders. ,,We hadden echt niet gedacht dat het uiteindelijk zo goed zou aflopen. We hadden er rekening mee gehouden dat Murat om een of andere reden nog veel lang daar had moeten blijven. Het is onvoorstelbaar hoe blij we zij dat het nu zo goed is uitgepakt.”

Achter de rug

Zijn broer Firat heeft een stukje verderop even genoeg aan zijn eigen emoties. Hij was er bij toen Murat gearresteerd werd. Hij was er dinsdag bij, tijdens de rechtszaak. En ook hij is uiteraard blij dat de hele kwestie nu achter de rug is. ,,Of we nog wel een keer terug durven te gaan naar Turkije? Natuurlijk, we moeten ons niet bang laten maken. Het is ons geboorteland, we hebben er familie wonen.”

Maar toch, het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in Turkije schuurt. ,,Ik heb me twee maanden lang enorm beknot gevoeld", vertelt hij op het vliegveld in Düsseldorf voordat hij in de auto naar Eindhoven stapt. ,,Je kunt je niet voorstellen hoe dat voelt als je dat niet zelf aan den lijve ondervinden hebt. Daarom ben ik zo blij dat weer thuis ben, en dat ik weer van mijn vrijheid kan genieten. En daarom ga ik me er nu ook voor inzetten om de andere Nederlanders die in Turkije vast zitten vrij te krijgen.”