Murat Memis vandaag terug in Eindhoven: 'Vrij dankzij partij en diplomaten'

Gespannen, maar hopend op een goede afloop stapt Murat Memis (31), die al negen weken vast zit in Turkije, het paleis van justitie binnen in het snikhete Antalya. Hij is in het gezelschap van zijn advocaten, vrienden en Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Ze was naar de Turkse badplaats gekomen om Memis te steunen en moed in te spreken. Het bleek het succesrijke hoogtepunt van de SP-campagne 'Murat Moet Vrij'.