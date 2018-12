Museum Best: voor Jozef en Maria is museum Uden bij ons aan het verkeerde adres

Eerste bewoners en nieuwe naam TD-gebouw Eindhoven: Cornelis Paradijs

7:30 EINDHOVEN - Cornelis Paradijs, dat is de nieuwe naam voor het TD-gebouw in Eindhoven, nu daar de eerste bewoners zijn ingetrokken afgelopen weekend. Al had de allereerste, Sebnem Yazici nog wel moeite om haar nieuwe stek te vinden, want niemand kent de naam nog.