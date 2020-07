Museum door de Stad neemt nu ook Woensel interactief onder de loep

EINDHOVEN - In Woensel is vrijdag de ‘Toren van Woensel’ geopend. De Toren is een initiatief van Museum door de Stad en is een ontwerp van Plug-in-City by Bygg Architecture and Design.

Groot-Eindhoven bestaat honderd jaar en dat viert Museum door de Stad samen met de stadsdelen: Woensel, Stratum, Strijp, Tongelre, Gestel en Eindhoven centrum. Elke twee weken reist het Museum in de vorm van een toren naar een ander stadsdeel.

Martin Schuurmans (37) is producent bij Museum door de Stad: ,,Dit is het laatste project van de ‘reis’ die wij de afgelopen drie jaar gemaakt hebben door de stad. De interactieve installaties die wij hebben laten zien zijn geïnspireerd op de collectie van het Eindhoven Museum. De torens van Eindhoven kun je zien als een hedendaagse versie van de kerktoren als middelpunt van het dorp en de spiegels op de piek bieden een blik op het stadsdeel.”

Doolhof

Tomas Gecevicius (26) studeert Industrial Design aan de TU/e: ,,Samen met een team hebben we nagedacht over hoe wij bezoekers kunnen laten nadenken over het stadsdeel waarin ze wonen. Uiteindelijk hebben we een data-apparaat ontworpen wat uit drie componenten bestaat. Er is een doolhof en een keuzewiel gemaakt waarbij er vragen worden gesteld over Eindhoven. Daarnaast kan er interactief gefietst worden en dan is de vraag ‘Waar fiets ik in Eindhoven?’ Al deze onderdelen leveren interessante data op.”

Schuurmans: ,,Al deze data kunnen we als het ware over elkaar heen leggen en zo kunnen we een mooi beeld vormen over hoe de inwoners over hun stadsdeel denken in het heden, verleden en in de toekomst.”

Memoryspel

Naast het data-apparaat is er ook een levensgroot memoryspel, een installatie die inzicht geeft in de groei van Eindhoven, een vertelmachine en een panorama van Eindhoven waaraan iedereen mag meehelpen.

De bibliotheek Eindhoven werkt ook mee aan Museum door de Stad. Zij nodigt alle vrouwen in Eindhoven uit om elkaar te ontmoeten bij de Torens. Het platform ‘Alle vrouwen in Eindhoven’ is ontstaan vanuit Women Inc, Jump Movement, CLO en Bibliotheek Eindhoven. Enkele vrouwen van dit platform kwamen vrijdag bij de Toren samen.

De tijdelijke musea staan van 24 juli t/m 27 september in de zes stadsdelen. Meer informatie en de openingstijden zijn te vinden op de website eindhovenmuseum.nl