Museum Vonk moet plannen verder uitwerken met beperkte horeca

Al maanden gaat het over de uitbreidingsplannen van het museum. Vonk wil in 2024 de deuren openen en omvat in de plannen het gebied van het huidige preHistorisch Dorp en een uitbreiding op het terrein waar nu nog rijschool Leeuw is gevestigd. Tegen de plannen is veel verzet. Met name uit de omliggende buurten maar ook de Henri van Abbe Stichting verzet zich tegen de aantasting van het groen. Woensdag boden omwonenden nog zo'n 3.200 handtekeningen tegen de plannen aan bij wethouders Monique List (cultuur) en Rik Thijs (openbare ruimte).