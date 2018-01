Museumbezoek in Zuidoost-Brabant opnieuw gestegen

Een record is het niet, maar wel 'het meest succesvolle jaar binnen de normale programmering', zegt Daniel Neugebauer van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het museum trok in 2017 104.809 bezoekers, een stijging van zo'n 10 procent ten opzichte van 2016. ,,Alleen in 2003 hadden we er meer, maar dat was het jaar van de heropening na de verbouwing. En in 2010 was er ook een piek, maar toen liep de Glow-route door het museum."

De best bezochte expositie was Qiu Zhijie: Journeys without arrivals met 39.652 bezoekers. Ilse Cornelis, van Van Abbe: ,,Deze tentoonstelling liep ook tijdens de zomer, nooit de drukste maanden, maar we zagen een duidelijk positief verschil in bezoekersaantallen ten opzichte van andere zomervakanties."

Museum Helmond (Kasteel Helmond en Kunsthal Helmond) trok 51.641 bezoekers. Woordvoerder Jessica Hagenaars: ,,Een mijlpaal, nog niet eerder voorgekomen sinds het begin van het museum in 1982." De best bezochte expo's hier waren die van fotograaf Steve McCurry, over Vlisco en Yinka Shonibare MBE en Stijlgenoten.

Het Philips Museum in Eindhoven trok 78.677 bezoekers, 34 procent meer dan in 2016. Ook het DAF Museum in Eindhoven beleefde een succesvol jaar met 55.000 bezoekers, een stijging van 7 procent. Het best bezochte evenement: de DAF Museumdagen met zo'n 3.000 bezoekers.

Museumkaart

Een belangrijk aandeel in het succes heeft de groeiende populariteit van de Museumkaart. Vorig jaar had een recordaantal van zo'n 1,3 miljoen mensen de kaart (à 59,90 euro voor volwassen, 32,45 voor jongeren) waarmee meer dan 400 musea kunnen worden bezocht. Bij Van Abbe kwam 34 procent met de kaart 'gratis' binnen, in Helmond 22 procent, bij DAF Museum 18. Het Philips Museum heeft geen exacte cijfers, maar merkt de invloed. ,,In 2016 hadden we nog geen Museumkaart en 52.000 bezoekers, in 2017 bijna 79.000 mét Museumkaart", aldus woordvoerder Janine Hoogendoorn.

Bij het preHistorisch Dorp in Eindhoven steeg het aantal bezoekers met Museumkaarten met ruim 38 procent. Het museum trok 35.196 recreatieve bezoekers, een stijging van ruim 20 procent. Populairste expo: Rare jongens die Romeinen? Daarnaast ontving het museum nog zo'n 16 duizend mensen voor educatie.

Klok en Peel in Asten trok 42.000 man, waarvan 22 procent Museumkaarthouders. Best bezochte expo: Klokkenroof! - Plundered bells. Het Boerenbondsmuseum in Gemert was - zonder Museumkaart - goed voor tussen de 43 en 45 duizend bezoekers.

Het Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel trok 13.500 betalende bezoekers, een kleine daling door de afgelasting van enkele evenementen. De Wieger in Deurne werd 9.200 keer bezocht. Populairste expo hier: Beautiful Stranger.

’t Oude Slot in Veldhoven mocht ruim 24.000 bezoekers verwelkomen. De best bezochte expositie was de foto-tentoonstelling De kracht van de vrouw.

Enkele andere musea in de regio, zoals MU in Eindhoven, konden nog (geen) cijfers geven over 2017.