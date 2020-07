Museumvorm van Glow opent de deuren in Piazza in Eindhoven

Doorzoe­king in Eindhoven onderdeel van Lim­burgs-Duits onderzoek naar drugshan­del

16:36 EINDHOVEN - In verband met een groot Limburgs politieonderzoek naar synthetische drugs heeft dinsdag een doorzoeking plaatsgevonden in Eindhoven. Ook in Valkenburg, Montfort en op vijf locaties in Duitsland zijn doorzoekingen geweest. Er zijn volgens de politie drie verdachten van 53, 47 en 49 jaar aangehouden.