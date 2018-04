Museumweek: Welke Brabantse musea kun je bezoeken en wat kost het?

BRABANT - Onder het motto 'de week om het museum te ontdekken' is het deze week, u raadt het al, Museumweek. Van 9 tot en met 15 april worden mensen uitgenodigd om te ontdekken wat voor mooie schatten in de verschillende musea verborgen liggen. Maar waar kun je deze week terecht? En wat kost een bezoekje?

De prijzen van verschillende musea in Brabant lopen behoorlijk uiteen. Voor 15 euro kun je terecht bij Oorlogsmuseum Overloon, maar voor al 2 euro kun je terecht bij het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers in Sint-Oedenrode. Dat blijkt uit cijfers van Kortingscode.nl.

Zuidoost-Brabant

Ook in het zuidoosten van Brabant zijn verschillende musea geopend. Daar zijn 12 musea om te bezoeken. De duurste daarvan is het Van Abbemuseum in Eindhoven met een entreeprijs van 12 euro. De goedkoopste is Museum 't Oude Slot in Veldhoven, waar je voor 4 euro al binnen kan komen.

Bekijk hieronder de prijzen van de andere musea. Tekst loopt door na de grafiek.

West-Brabant

In West-Brabant zijn tien musea gevestigd die bezocht kunnen worden in de museum week. Het Stedelijk Museum Breda is daarvan verreweg het duurste. Entree kost daar 12 euro. Het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch is nipt het goedkoopst met een entreeprijs van 3,50 euro.

Bekijk hieronder wat de prijzen van de tien West-Brabantse musea zijn. Lees verder na de grafiek voor de entreeprijzen van andere Brabantse musea.

Noordoost-Brabant

Niet alleen het westen van Brabant doet mee met de museumweek. Ook in andere delen van de provincie zijn musea te vinden die een bezoekje waard zijn. In Noordoost-Brabant zijn achttien musea te bezoeken. De duurste daarvan is Oorlogsmuseum Overloon met een entreeprijs van 15 euro. De goedkoopste is het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers in Sint-Oedenrode.

Bekijk hieronder wat de prijzen van de achttien Noordoost-Brabantse musea zijn.