Mustafa (23) uit Eindhoven overmeestert overvaller die voorbijganger tegen de grond sloeg: 'Het ging om letterlijk 15 euro'

Necrologie Oud-burgemees­ter Nellie Ja­cobs-Aarts uit Mierlo op 75-jarige leeftijd overleden

16:48 MIERLO - In haar woonplaats Mierlo is oud-politica en bestuurder Nellie Jacobs-Aarts dinsdag 3 juli overleden op 75 jarige leeftijd. Zij was al geruime tijd ernstig ziek. Nellie Jacobs-Aarts was ruim een halve eeuw actief in Brabant als bestuurder. Zij was raadslid, wethouder, gedeputeerde en burgemeester in vier gemeenten. Zij bleef zichzelf en hield niet van gewichtigdoenerij.