Muziek en autisme samen op concert in CKE Eindhoven

Na zes jaar is het Fringel Festival On Tour (FFOT) in Oss een begrip: muzikanten met autisme verzorgen een gevarieerd programma van klassiek tot popmuziek. Om een breder publiek te laten horen welke talenten er ondanks of misschien wel dankzij autisme kunnen gedijen. ,,Denk aan mijn zoon Luc, die piano speelt. Hij heeft een absoluut gehoor, heel zuiver’’, vertelt initiatiefnemer Gijs Verheijden uit Oss. ,,En veel mensen met autisme zien van bladmuziek heel snel wat ze gaan spelen.’’

Zondag strijkt het FFOT neer in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven aan de Pastoor Petersstraat voor een gratis concert van 11.00 tot 13.00 uur. ,,Maar de deur gaat al om 09.00 uur open. Want het gaat ook om de ontmoeting.’’

Lastig

Gijs Neplenbroek uit Zutphen zingt twee nummers: De Olieman van Louis Davids en Madeira is top! Het laatste is geschreven door een van de andere deelnemers, die Gijs heeft gevraagd of hij het wil zingen. Gijs wordt begeleid door een cellist. Hij treedt vaker op, hoopt er zelfs zijn beroep van te maken. ,,Maar het is ook heel bijzonder om samen met anderen die iets van autisme hebben een concert te geven. Zelf heb ik Asperger. Dat is lastig. Maar dat is een depressie ook. En het betekent niet dat wij niet ergens goed in kunnen zijn.’’