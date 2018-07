Muziek, kunst en gedichten tijdens dertiende Via Ventosa in Eindhoven

EINDHOVEN - Via Ventosa, het feest in en rond het Temporary Art Centre, beleefde zondag de dertiende editie. ,,De jaarlijkse kans om te laten zien wat en wie we zijn."

Veel live muziek, kunstenaars uit eigen stad en andere landen tonen hun werk, Peter Fengler verzorgt live-acts en dichter Arnoud Rigter nodigt mensen uit in zijn studio in 'het torentje' van de Ventoseflat. De dertiende editie van Via Ventosa, zondag, is een mix van een gezellig buurtfeest en, zoals Astrid Cats zegt: 'de jaarlijkse kans om te laten zien wat en wie we zijn'. Wat en wie, dat is het Temporary Art Centre (TAC), waar Cats directeur is.

Via Ventosa ontstond in 2006 in samenwerking met de bewoners van de Ventoseflat aan de Mathildelaan, buren van het TAC dus. ,,We zaten allebei in een onzekere fase", zegt Cats aan het begin van de avond, bij de maquette van mogelijke stedenbouwkundige ontwikkelingen rondom het gebouw. De bewoners vochten voor renovatie van hun flat. ,,En wij moesten onszelf nog bewijzen als platform voor eigentijdse kunst."

De maquette laat zien welke plannen de verschillende partijen hebben voor het Victoriakwartier, tussen het Philips Stadion en De Witte Dame. Daarin is de positie van het TAC nog niet duidelijk. Mogelijk wordt een deel van het gebouw, de voormalige Philips personeelswinkel, gesloopt. ,,Wij willen hier in ieder geval graag blijven", stelt Cats. ,,We hebben er veel energie in gestopt en hebben hier ook een goed draaiende horeca."