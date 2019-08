Het Paperclipfestival is uitgegroeid van een Eersels feestje met vijfhonderd man tot een evenement met meer dan vierduizend bezoekers, ook van ver buiten Eersel. De vorige editie werden alle uithoeken van het Eerselse evenemententerrein al gebruikt. Organisator Jasper van de Wouw: ,,Er was geen parkeerterrein, de overlast voor de buren werd te groot en er waren geen mogelijkheden om uit te breiden. Dus komt de vraag ‘wat nu en hoe verder?’ Zo kwamen we op het E3 strand uit, dat voortaan Landgoed Duynenwater heet. Na overleg met eigenaar Roland van Pelt en de gemeente hebben we voor die locatie gekozen. Daar kunnen we alle kanten op.”