Muziekfilms centraal bij Lab-1 in Eindhoven: van Tina Turner tot Shane MacGowan

EINDHOVEN - Zaterdag 26 juni landt het muziekdocumentairefestival In-Edit in Lab-1 in Eindhoven: de enige plek in Zuid-Nederland. Er zijn nieuwe films te zien over ‘meidenband’ The Go’s-Go’s en Shane MacGowan. Daarnaast vertoont de bioscoop aan de Keizersgracht ‘biopics’ van Tina Turner en Frank Zappa.

Het festival wordt zaterdag om 15u afgetrapt met de documentaire Jimmy is punk, over de spraakmakende Amsterdamse punkband Panic die eind jaren zeventig furore maakte.

Daarna is The Go-Go’s te zien, over de gelijknamige Amerikaanse pop/rockband, én over seks, drugs en rock-’n-roll. De groep, met onder meer Belinda Carlisle, haalde in 1982 als eerste volledig uit vrouwen bestaande rockgroep de hoogste plaats van de Amerikaanse albumlijst.

Johnny Depp

Afsluiter is Crock of Gold, A Few Rounds with Shane MacGowan, een documentaire rond oud-Pogues-zanger en enfant terrible Shane MacGowan, geproduceerd door superfan Johnny Depp en geregisseerd door Julien Temple, bekend van films over The Sex Pistols en The Clash. De film is maar op een paar plekken in Nederland te zien.

Byrne, Zappa en Turner

Daarnaast is op zondag 27 juni in Lab-1 de film David Byrne’s American Utopia te zien, een registratie van Spike Lee van de Broadway-show van de oud-Talking Heads-voorman in 2019.

Ook over Frank Zappa is een film gemaakt (Zappa), die vanaf donderdag 24 juni (18.45u) tot 7 juli te zien is. En op zondag 27 juni (14u) wordt de gloednieuwe documentaire Tina vertoond, een ode aan superster Tina Turner.

Het hele programma staat hier.