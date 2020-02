Muziekgebouw Eindhoven brengt Jazz en soul in de vernieuwde Paterskerk

Het gaat om een initiatief van Muziekgebouw Eindhoven, waarbij het muziekcentrum samenwerkt met stadsglossy Frits. ,,We willen vier keer per jaar een avondvullend programma bieden", zegt Hans Matheeuwsen, hoofdredacteur van Frits. ,,We denken dat hier behoefte aan is in Eindhoven, dat dit iets toevoegt aan het culturele leven in de stad. Daarnaast zoeken we al langer een manier om onze achterban meer te bieden. Daarom beginnen we een jazz- en soulclub. Leden kunnen straks als eerste kaartjes kopen, met korting.”