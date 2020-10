Muziekgebouw Eindhoven maand dicht, Parktheater blijft open, Effenaar schrapt optredens

EINDHOVEN- Theaters en concertzalen mogen als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen nog maar 30 mensen ontvangen per zaal. Het Muziekgebouw in Eindhoven gaat hierdoor een maand op slot. Parktheater in Eindhoven en Speelhuis in Helmond willen desondanks open blijven. Indien mogelijk worden voorstellingen in overleg met het gezelschap voor dertig mensen gespeeld. De Effenaar blijft alleen open voor de Isolation Sessions.

Het Muziekgebouw in Eindhoven gaat voor vier weken dicht, als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen. Directeur Wim Vringer: ,,Muziekgebouw volgt de lijn en de geest van het kabinetsbeleid om zo min mogelijk beweging op gang te brengen in de stad, en sociale contacten te minimaliseren. Ondanks dat wij overtuigd zijn dat een bezoek aan een concert in ons Muziekgebouw veilig en verantwoord is, vinden we het essentieel om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook nu te nemen.”

Wel wordt nog onderzocht of - zeer beperkt - enkele kleine concerten voor 30 mensen doorgang kunnen vinden.

Parktheater

Het Parktheater in Eindhoven wil wel open blijven. Geertje van Geel: ,,Onze programmeurs zijn momenteel in overleg met de gezelschappen en impresariaten om te kijken of ze willen spelen voor 30 mensen of dat ze willen verplaatsen of annuleren. Onze bezoekers krijgen daar persoonlijk bericht over.” Het Parktheater zoekt nog naar een oplossing voor voorstellingen die door kunnen gaan en waarvoor meer dan 30 kaarten zijn verkocht, wat geldt voor veel voorstellingen de komende maand.

Speelhuis

Voor Theater Speelhuis en de Cacaofabriek in Helmond geldt min of meer hetzelfde. Directeur Jochem Otten: ,,Waar mogelijk gaan de voorstellingen en concerten door. Als het gezelschap dat wil. Alleen uitverkochte voorstellingen, waar nu 90 mensen zouden komen, worden waarschijnlijk lastig. Want hoe gaan we dan publiek selecteren, dat werkt niet. Maar een maand sluiten geeft zo'n verdrietig gevoel dat we liever een klein waakvlammetje aanhouden. Het blijft onze functie de stad te blijven prikkelen, hoe klein het ook is.” Bovendien was alles het laatste jaar al ‘heel klein’ gemaakt, zegt Otten, ook de gezelschappen. ,,We gaan deze maand niet enorm het schip in door grote gezelschappen voor 30 man te laten optreden.”

Ook de exporuimte en de bioscoop in de Cacaofabriek blijven open. ,,We moeten alleen nog even kijken hoe we het met consumpties gaan doen.”

Effenaar

Popzaal de Effenaar in Eindhovens schrapt alle shows voor meer dan honderd bezoekers. Het gaat daarbij om een handjevol evenementen. De concerten in de serie The Sessions, waarbij een zeer beperkt aantal toeschouwers welkom is, blijft wel draaien. Deze live-optredens, die ongeveer een keer per week plaatsvinden, worden ook uitgezonden via internet. ,,We bekijken of we het aantal concerten van The Sessions kunnen opschalen, zodat de mensen thuis kunnen genieten van muziek”, zegt Jos Feijen, directeur van de Effenaar. ,,Op deze manier kunnen we ook onze organisatie draaiende houden. Onze mensen halen er motivatie uit. Artiesten blijken het fijn te vinden als er tijdens de opnames van The Sessions publiek in de zaal zit.” The Sessions is de opvolger van de dagelijkse The Isolation Sessions, bedacht door de Eindhovense producer en studio-eigenaar Bob de Wit.

Volgens Feijen is het geen optie om concerten voor 100 bezoekers ‘af te schalen’ naar een capaciteit van 30 mensen. ,,Dan zouden we mensen moeten teleurstellen of drie keer dertig toeschouwers moeten toelaten. Dat is erg lastig. We kiezen ervoor deze optredens te verplaatsen of eventueel te annuleren.”

Klokgebouw

Ook optredens in het Klokgebouw, waar maximaal 1000 mensen een plekje konden vinden, zullen van de kalender moeten worden gehaald. Het gaat om shows van Eefje de Visser (30 oktober) en Suzanne & Freek (31 oktober). De twee shows van het laatstgenoemde duo zijn inmiddels verschoven naar 27 februari.

Kattendans en De Schalm

Ook theater de Kattendans in Bergeijk en De Schalm in Veldhoven blijven open. Of voorstellingen door gaan hangt ook hier mede van de artiest af. En of ze bijvoorbeeld vaker op een avond kunnen spelen. Zo wil cabaretière Anne Neuteboom aanstaande zaterdag twee keer spelen in Bergeijk in plaats van één keer. Directeur Dries Floris: ,,Verder kan ik nog weinig zeggen over wat andere artiesten wel of niet willen doen. Wel ben ik van plan om op gepaste schaal actief te blijven met een leuk, attractief programma, een bovenal veilig activiteitenaanbod.”

‘Klein, maar fijn’

Sjoert Bossers van De Schalm in Veldhoven: ,,We gaan door met voorstellingen die kunnen. Dus waar de artiest ook voor 30 personen nog wil spelen. Al dan niet in combinatie met de inzet van live-stream V-tickets, onze thuiskijkmogelijkheid. Tevens gaan we aanbod inzetten dat binnen de nieuwe richtlijnen past. Veelal regionaal, jong of oud nieuw talent, kleine maar fijne voorstellingen. We zijn momenteel aan het (her)programmeren. De zaal gaat weer in ‘clubsetting’. Geen tribune, maar tafeltjes op afstand.”

De nieuwe regeling gaat vanaf vanavond om 22.00 uur in en geldt voor de voorstellingen tot en met 10 november.