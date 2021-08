Muziekman met fitnesshorloge

Het rommelbakje van Theo van der Horst staat gewoonlijk op een bureau op de eerste verdieping, in wat ‘het kantoortje’ wordt genoemd. Van der Horst is dorpsondersteuner in Gemert, aanspreekpunt voor zijn wijk Gemert-Oost, met zo’n zesduizend inwoners. Als er vragen zijn op het gebied van wonen, zorg, welzijn; alle wmo-meldingen bijvoorbeeld, dan is hij de eerste die ervan weet en ermee aan de slag gaat.

Eerder zat Van der Horst 25 jaar in de muziekwereld, hij was accountmanager bij het onafhankelijke platenbedrijf Munich Records. Een heerlijke tijd, omdat winst maken niet voorop stond, wél de kwaliteit van de muziek. In 2013 ging het bedrijf failliet en rolde Van der Horst in wat hij nu doet. ,,Ik kende Gemert al redelijk goed, maar nu kan ik zeggen dat ik - vooral in mijn wijk natuurlijk - het dorp heel goed ken.”

Fit en Gezellig

Waar hij veel mee te maken heeft zijn statushouders en vooral eenzaamheid. Er zijn buurtbewoners die amper of zelfs helemaal geen contacten hebben. ,,Dan proberen wij een koppeling te maken met iemand, te zorgen voor een maatje. Daar hebben we allerlei activiteiten voor op gezet. Bijvoorbeeld Fit en Gezellig; elke week bewegen mensen dan, doen ze oefeningen, in de speeltuin, hier even verderop. En daarna koffie drinken met elkaar, da’s leuk.”

Rommelbakjes, rommellaatjes, rommelschaaltjes: iedereen heeft ze. Het Eindhovens Dagblad bekijkt de spulletjes en tekent de verhalen die erbij horen op. Deze keer: het rommelbakje van Theo van der Horst uit Gemert. Ja, het komt voor dat er dan een klik is tussen mensen, die elkaar dan later zelfstandig treffen. Dan is Van der Horst tevreden met zijn werk. ,,Maar soms lukt het niet, en dan moet je weer verder.” Je ziet aan Van der Horst dat dat hem spijt, wanneer het niet in één keer is gelukt die eenzaamheid op te heffen.

20.000 stappen

Eerst plukt hij een doosje uit het rommelbakje. Dat blijkt de verpakking van een Fit Bit te zijn, een fitnesshorloge. Want hij is een echte wandelaar, was ie altijd al, maar met zijn werk nu helemaal. Meer dan 20.000 stappen per dag haalt hij makkelijk. En dat kun je dus allemaal zien op dat horloge. Lachend: ,,Ja, je kunt er ook de tijd op aflezen.”

Een bonnetje van wijnhuis Van Eyck is het volgende wat uit zijn bakje komt, want naast wandelen houden hij en zijn echtgenote ook van een goed glas wijn. ,,In de zomer wit, maar anders de wat vollere, rode wijnen. Spanje, Italië.”

Wat volgt is een hoesje met een ipod erin: ‘heel handig voor in de auto’ en dan vist hij er een ‘brilclip’ eruit. Twee metalen elementjes met magneten erin, die je áchter en óp je overhemd aanbrengt waaraan je vervolgens je bril kunt hangen: ‘Slim als er geen borstzakje in het overhemd zit’.

Dan volgt een flink pak aan papier, te beginnen met een ticket van Muziekgebouw Eindhoven, voor het optreden op 20 augustus van Het Zesde Metaal. ‘Dat is in DomusDela, een heel mooi locatie naar het schijnt, we kijken er naar uit’.

Hullie & Wai

De liefde voor muziek dateert van toen hij nog heel klein was: ,,Mijn moeder heeft altijd verteld dan wanneer mensen vroegen wat ik wilde worden ik altijd ‘harmonieman’ zei.” Dat is ook gelukt, hij speelde euphonium, nog altijd trouwens, in de illustere Hullie & Wai Band. Kocht, samen met broer en zus, als eerste plaat ‘Déjà Vu’ van Crosby, Stills, Nash & Young bij Van Boxtel in Helmond. En daarna volgde al snel concertbezoeken: eerst vooral Nederlandse bandjes als Sweet d’Buster, Brainbox. Later ging ie overal naartoe, Johnny Cash, Tom Waits. Of luistert hij thuis naar een van zijn ruim tienduizend cd’s.

Volgen een nota van een tv-ontvanger, het briefje waarop zijn vaccinatie staat vermeld, een nota van de reparatie van de cd-speler en een levenstestament: ,,Dat wordt nogal eens vergeten en is superbelangrijk; moet iedereen over nadenken.”

Volledig scherm De inhoud van het rommelbakje. © DCI Media