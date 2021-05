‘Muziekwedstrijd’ spannende uitdaging voor Eindhovens pianotalent Thomas (8)

Topdrummer Nicky Hustinx in afwacht­stand aan het werk voor Weval en Fink

19 mei EINDHOVEN - Drummer Nicky Hustinx is te horen op albums van een groot aantal artiesten, toerde met onder meer Katie Melua en is drummer van de snel opkomende band Weval. Daarnaast is hij actief in zijn eigen eenmansband Slow Res. Er staat nogal wat op stapel.