Muziekwinkel Van Leest in Eindhoven. Wie ging hier op zoek naar nieuw vinyl?

Een reportage bij platenzaak Van Leest. Is dit de winkel in de Eindhovense binnenstad of wellicht die in Woensel? Zo te zien was er wat te vieren, wie was erbij en heeft er nog verhalen over? Ook andere anekdotes over de vermaarde winkel zijn welkom. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm Otten Cup in 1958 © Frans van Mierlo

De Otten Cup. Het was en is voor veel spelers de springplank voor een internationale voetbalcarrière. Vernoemd naar Frans Otten, de voormalig president-directeur van Philips. Het jeugdtoernooi van PSV werd voor het eerst in 1947 gehouden. Deze foto is van de editie in 1958 toen het Amsterdamse Blauw-Wit het toernooi won. Een paar jaar eerder, in 1955, was de beker voor het eerst door PSV zelf gewonnen. Een van de spelers destijds was Bram Verplanke uit Geldrop. ‘Niemand van de PSV-jeugd wekt halverwege de jaren vijftig zulke hoge verwachtingen als Bram Verplanke, valt in het boek ‘Voor rood-wit gezongen’ te lezen.’ De inmiddels 81-jarige voormalige verdediger kijkt echter met gemengde gevoelens terug op zijn carrière waarin hij slechts drie wedstrijden voor het eerste speelde.

Weinig kans voor de jeugd

,,Het was een andere tijd”, zo vertelt de nog steeds in Geldrop woonachtige Verplanke. ,,Jeugdspelers kregen bij PSV nauwelijks kans in het eerste. Vergeleken met bijvoorbeeld Ajax was het sowieso maar een amateuristisch gebeuren in Eindhoven. Jeugdspelers moesten gewoon zelf hun voetbalschoenen kopen bijvoorbeeld. Als kleding kregen we de afdankertjes van het eerste en tweede.”

Toen Verplanke eind jaren vijftig bij het eerste werd gehaald, kwam hij in een elftal met spelers zoals Coen Dillen en Roel Wiersma. 3750 gulden verdiende hij het eerste jaar. Geen vetpot en dus moest Verplanke, net zoals de meeste andere spelers, gewoon werken bij Philips. ,,Van mijn contractje bij PSV heb ik een zwart-wit televisie voor mijn ouders gekocht.”

Nooit het eerste van PSV

Ook in 1965 won PSV de Otten Cup door in de finale stadsgenoot FC Eindhoven te verslaan. Frans van der Horst haalde nooit het eerste van PSV maar speelde de finale van het jeugdtoernooi wel in het Philips Stadion. ,,Voor een paar duizend man, dus dat is toch een mooie herinnering. We wonnen geloof ik met 1-0 en behalve een medaille kregen we van Frans Otten ook een transistorradio.”

,,Ik pingelde wellicht teveel”, vertelt Van der Horst op de vraag waarom hij nooit doorbrak. ,,Wij kunnen net zo goed langs de kant gaan staan, grapten mijn teamgenoten.” Van die medespelers haalden onder meer Sjef Blatter en Eddy Coens wel het eerste van PSV.

Volledig scherm Reportage bij Van Leest © Frans van Mierlo

