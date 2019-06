Muziekwinkelketen Keymusic met filiaal in Eindhoven hoopt op doorstart

EINDHOVEN - Keymusic, de winkelketen van muziekinstrumenten en -apparatuur met vier filialen in Nederland waaronder dat aan de Generaal Bothastraat in Eindhoven, is failliet verklaard. Voor het personeel is ontslag aangevraagd. Het bedrijf hoopt een doorstart te kunnen maken, aldus de curator.

Vorige week werd nog surseance van betaling verleend, maar dat heeft het bankroet niet kunnen voorkomen. De financiële problemen hebben vooral te maken met de sterk gegroeide concurrentie van webshops zoals Thomann en Bax, zegt curator Sjoerd Warringa. Het faillissement is aangevraagd, vooral om de salarissen van de werknemers -in totaal zo'n 50 mensen- te kunnen betalen. Het filiaal in Eindhoven telt negen medewerkers. Voor hen is ontslag aangevraagd.

,,De winkels zijn niet gesloten", zegt Warringa. ,,Er wordt nu gekeken naar een mogelijke doorstart. Daarvoor zijn we met diverse binnen- en buitenlandse partijen in gesprek.” Over de vooruitzichten voor de winkelketen voor muzikanten kan de curator ‘weinig zinnigs’ zeggen. Eind juli, als de opzegtermijn van de arbeidscontracten afloopt, hoopt hij een eventuele overname te hebben geregeld.

Vorige week werd al bekend dat het filiaal in Den Haag failliet dreigde te gaan. ,,We hebben verloren van de internetverkoop’’, zei een medewerker. Vanuit het hoofdkantoor werden de financiële problemen toen nog stellig ontkend. Het hoofdkantoor en de grootste winkel in Nederland is gevestigd aan de Ceintuurbaan in Rotterdam-Noord. De zaak was eerst bekend onder de naam Feedback.