Muzikaal programma ‘The Journey’ van Patrick Meis: ‘Ik heb er mijn eigen schilderijtje mee gemaakt’

SON EN BREUGEL/EINDHOVEN - Hij was nog maar een jaar of vier toen hij met zijn ouders en broertjes met de boot vanuit het vroegere Nederlands-Indië naar Nederland reisde. Nu, decennia later, brengt singer/songwriter en fotograaf Patrick Meis het muzikaal programma ‘The Journey’ voor het voetlicht.

Echt actieve herinneringen heeft Breugelnaar Patrick Meis niet aan de tijd dat hij in Indië woonde, alleen op foto’s komen vaag bekende plaatjes voorbij. De eerste echte herinneringen zijn van die reis, vooral de eindeloze leegte van de zee staat hem nog scherp voor ogen. ,,Ook wist ik dat we naar een onbekend land vertrokken en dat het geen vakantie was. Dat voelde een beetje onveilig”, vertelt hij.

Gesloten boek

Ook na aankomst in Nederland voelde hij zich wat onwennig. ,,We waren natuurlijk toch kinderen met een kleurtje en hoewel we ons welkom voelden, voelden we ook dat we er nog niet echt bij hoorden.” Toch burgerde het gezin snel in en verhuisde naar Eindhoven waar vader Meis een baan bij Philips kreeg. Over het verleden werd niet meer gesproken. ,,Dat boek was gesloten, maar het ging natuurlijk wel om onze identiteit. Gelukkig kon ik in mijn creativiteit mijn gevoel kwijt en ben uiteindelijk fotografie gaan studeren aan de kunstacademie in Breda.”

Quote Het voelde als het schilderij dat ik als kind al wilde maken als projectie op die lege zee Patrick Meis

Patrick Meis werkte zestien jaar als huisfotograaf bij het Zuidelijk Toneel, een periode die hem veel heeft gebracht. ,,Op het gebied van creativiteit, expressie, emotie, het verhaal en de complexiteit van het leven. Dat voelde als het schilderij dat ik als kind al wilde maken als projectie op die lege zee.”

Innerlijke reis

Na het theater volgde een periode als reclamefotograaf, modefotografie, portretten en tegenwoordig vooral interieurs. En ook die puur esthetische interieurfoto’s ziet hij als het canvas op die zee. Ondertussen speelde Patrick Meis door op zijn gitaar en maakte al die jaren ook met die muziek een innerlijke reis.

Muziek bracht troost

,,Muziek is voor mij altijd een vorm van troost geweest, zeker in de tijd dat ik niet goed wist wie ik concreet was. Bovendien is het voor mij de meest persoonlijke vorm van expressie; ik kan er mijn emotie in kwijt en contact maken met anderen en mezelf. In The Journey wil ik die connectie maken en mensen met muziek mijn verhaal vertellen en hen meenemen op een innerlijke reis.”

Herenlounge

Het idee voor The Journey ontstond tijdens bijeenkomsten van de ‘herenlounge’ waar hij deel van uitmaakt. ,,Allemaal Indische jongens met Europese roots die allemaal in grote lijnen hetzelfde hebben meegemaakt. Steeds meer puzzelstukjes vielen in elkaar, zo werd het idee geboren om dat verhaal, die zoektocht naar je identiteit om te zetten naar een programma.”

Terug naar de basis

In The Journey vertelt, zingt en speelt Meis op de gitaar en gaat zo terug naar de basis. ,,Heel fijn om daarmee bezig te zijn, ik heb er mijn eigen schilderijtje mee gemaakt.”

‘The Journey’ is op zaterdag 28 februari vanaf 20.00 uur te zien in de Ilse Wouters Academie op Sectie C, Daalakkersweg 2, hal 8 in Eindhoven. Kaarten à 12,50 euro reserveren via info@patrickmeis.nl.