Muzikale zomer van start met de Canto in Eindhovense binnentuin

De Canto Ostinato is waarschijnlijk Nederlands meest geliefde eigentijdse compositie. Er bestaan talloze uitvoeringen van het werk dat gemakkelijk een uur of meer kan duren. Geschreven voor toetsinstrumenten beweegt de muziek voort in steeds opnieuw aanrollende golven.

Een immens uitzicht

Het werk bestaat uit korte melodieën die herhaald worden, in dansende ritmes over elkaar heen duikelen. Hoewel de muziek onophoudelijk in beweging is, krijgt de luisteraar het gevoel uit te kijken over een immens uitzicht waar nauwelijks iets in lijkt te veranderen. Wisselende accenten zorgen voor variatie die je soms op het verkeerde been zetten.

Het effect is hypnotisch, de samenklanken glijden vriendelijk de oren in. Dominique Vleeshouwers, in 2014 winnaar van het Tromp Concours en begin dit jaar ontvanger van de Nederlandse Muziekprijs, voert dit werk in een versie voor twee marimba’s en twee vibrafoons uit met Ramon Lormans, Vincent Houdijk en Maikel Claessens.

Verschillen in genre en karakter

Het is het eerste concert in een reeks die acht weekends beslaat. Daarin staan concerten geprogrammeerd die sterk verschillen in genre en karakter. Klassiek in verschillende jasjes en kleuren is te horen in uitvoeringen van harpiste Lavinia Meijer en het Pynarello ensemble. Meijer gaat muziek spelen van Philip Glass, Yann Tiersen en Ludovico Einaudi. Pynarello, dat zichzelf omschrijft als rebels, wil laten horen dat klassieke muziek spontaan en avontuurlijk kan zijn, en vaardigt vier leden af voor dit concert.

The Rosenbergs rond gitarist en zanger Johnny Rosenberg brengen hun eigen kijk op Gipsy swing. Verder zal in de serie tango voorbij komen, in een solo-optreden uitgevoerd door Nederlands belangrijkste exponent Carel Kraayenhof. De Eindhovense band Def Americans brengt een hommage aan Johnny Cash. Opvallend is verder een optreden van de Nederlands-Turkse band Altin Gün, die onderhand sterrenstatus heeft. Dat concert is overigens niet in een weekend, maar op donderdag 6 augustus. Ook is een kinderconcert van Jeritza Toney op het programma gezet.

Alle concerten worden twee keer op dezelfde dag gespeeld in de binnentuin van Domusdela aan de Kanaaldijk in Eindhoven.

Dominique Vleeshouwers & Friends met Canto Ostinato. Zondag 12 juli, 12.00 en 15.00 uur

Jeritza Toney. Muzikale reis voor kids (3+). Zondag 19 juli, 12.00 en 15.00 uur

The Rosenbergs. Zaterdag 25 juli, 17.00 en 19.30 uur

Carel Kraayenhof solo. Zondag 2 augustus, 12.00 en 15.00 uur

Altin Gün. Donderdag 6 augustus, 17.00 en 19.30 uur

Def Americans met Johnny Cash hommage. Zaterdag 15 augustus, 17.00 en 19.3 uur

Lavinia Meijer met neo-klassiek repertoire. Zondag 16 augustus, 12.00 en 15.00 uur

Pynarello Fagottet. Zondag 23 augustus, 12.00 en 15.00 uur

Voor reserveringen: www.mgehv.nl/Zomerconcerten