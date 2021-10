Muzikant Aidan uit Eindhoven grijpt luisteraar meteen in zijn nekvel op nieuw album

De song ‘Running’ gaat inderdaad over rennen, maar de coronatijd speelt de hoofdrol. Ook al noemt de zanger, songschrijver en multi-instrumentalist het virus niet bij naam. ‘Keep your distance, build resistance’, adviseert Van den Brandt na een minuutje. Om er daarna in te knallen met een verdacht kalm gezongen: ‘All you fuckers need to stay the hell away from me’.