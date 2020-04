Muzikanten geven ‘teken van leven’ met sessies op YouTube

EINDHOVEN - Concertbezoek is al enige tijd niet meer mogelijk, en dat zal nog even zo blijven. Verschillende podia en muzikanten proberen hun publiek toch nog live gespeelde muziek te bieden. Ook het Eindhovense Paviljoen Ongehoorde Muziek heeft een manier bedacht om nieuwe stukken onder de aandacht te brengen.

'Good Virus Sessions', dat is de vlag waaronder de stukken varen die Bart van Dongen plaatst op een YouTube-kanaal dat hij speciaal voor dat doel in het leven geroepen heeft. Hij heeft muzikanten uit zijn netwerk gevraagd om een improvisatie van ongeveer een minuut op te nemen. Daarbij is het de bedoeling dat het een reactie is op een eerdere opname, zodat er een keten van stukken ontstaat.

Tot nu toe heeft hij acht stukken online gezet. Onder de muzikanten die je aan het werk kunt horen en zien, tref je Eindhovenaren Edward Capel op saxofoon en slagwerker Rik van Iersel aan, maar ook Terry Hessels, gitarist van The Ex, en Ab Baars op een Japanse bamboefluit, een van zijn lievelingsinstrumenten. Capel heeft de sessies geopend met een kort, snel stuk dat hij vervolgens door de elektronische gehaktmolen haalt. Van Iersel reageert hierop door met stukken bamboe over de vloer te ritselen en te schrapen. Hij heeft de twee opnamen over elkaar heen geplaatst, en maakt zo hoorbaar dat zijn manipulaties een vrij getrouwe vertaling in ritme opleveren van het spel van Capel.

Kijkje in de omgeving

Soms bieden de opnamen een aardig kijkje in de omgeving van een muzikant. Trombonist Wolter Wierbos is te horen, terwijl de camera door zijn appartement dwaalt. Op een toilettafel ligt het boek ‘Helden’ van Stephen Fry naast een tube tandpasta. Iets verderop kom je een paspoort tegen, wat shirts aan hangers, en een werktafel met computer. Tenslotte komt de schuif van zijn instrument in beeld. De minuut is vol, en geluid en beeld breken af. Ronduit spookachtig is improvisatie nummer vier, waarin pianiste Pak Yan Lau de snaren van haar instrument betoverend laat zingen en zoemen.