Muzikanten herdenken doodgestoken Sarah (21) in haar favoriete pub, Joel S. uit Eindhoven nog vast

EINDHOVEN - De 21-jarige Amerikaanse muzikante Sarah Papenheim die vorige week op haar studentenkamer in Rotterdam werd doodgestoken, is maandagavond in haar geboorteplaats herdacht. In ‘Shaw’s Bar and Grill’ in Minneapolis, haar favoriete muziekpub, brachten vrienden een muzikaal eerbetoon . ,,Ze had grootse plannen met haar leven, maar nu is ze er niet meer.”

De 21-jarige Sarah uit de Amerikaanse staat Minnesota studeerde al twee jaar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze wilde een nieuw leven beginnen nadat haar broer uit het leven was gestapt en overwoog zelfs een opleiding psychologie om mensen met geestelijke problemen te kunnen helpen.

Eindhovense verdachte

De jonge vrouw hield ook van muziek en dat had ze gemeenschappelijk met Joel S. (23), de Eindhovenaar die op het station in Eindhoven werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Sarah had haar moeder verteld dat ze vaak met hem over muziek sprak. De Eindhovense cellist had volgens Sarah echter de neiging om snel kwaad te worden, en zij was naar eigen zeggen de enige die hem kon kalmeren. Haar zorgzame karakter is haar dus mogelijk fataal geworden.

Herdenking

Vanuit Minneapolis is geschokt gereageerd op haar dood. ,,We hebben elkaar ontmoet door muziek, we waren met elkaar verbonden door muziek”, zei vriendin Ruthe Kay gisteren tijdens de herdenking tegen Amerikaanse media. ,,Muziek maken is wat Sarah het liefste deed. Ze leefde ervoor.”

Sarah was een professioneel drumster en trad vaak op in het pubcafé waar gisteren de herdenking was. Op het podium stond een grote foto van Sarah en een bordje met de tekst ‘Sarah Papenheim’s Cocktail Jam’. De club doopte de naam van de wekelijkse muziekavond om tot ‘Drummer Girl’, de naam die Sarah in de scene bekendheid opleverde.

Geschokte reacties

Drummer Jellybean Johnson, die onder anderen voor Prince heeft gedrumd en later Sarah’s mentor werd, heeft geschokt gereageerd op het nieuws. ,,Wat ik leuk vond aan haar, was dat ze net zo hard op de drums sloeg als jongens. Ik kan nog steeds niet geloven dat er zoiets ergs met haar is gebeurd”, vertelde hij tegen lokale nieuwsbronnen uit Minnesota.

Al een paar dagen na haar dood werd er een inzamelingsactie in het leven geroepen om de terugvlucht en de begrafenis voor Sarah te kunnen bekostigen. ,,Sarah was een prachtige, levendige jonge vrouw en een getalenteerd muzikant. Haar glimlach kon een kamer doen oplichten”, schrijft de initiatiefnemer op de crowdfunding-pagina. Er is bijna 50.000 dollar opgehaald.

Volgens een woordvoerder van de Erasmus Universiteit, waar de jonge vrouw psychologie studeerde, is in de kosten voor de terugvlucht echter al voorzien. ,,Alle internationale studenten in Nederland hebben een verplichte verzekering die dit soort gebeurtenissen dekt. Dat betekent dat Sarah’s familie niet opdraait voor de kosten van de repatriëring.”

This August 2018 photo shows Sarah Papenheim with her friend Adam Pryor at a restaurant in Minneapolis.

Sarah Papenheim