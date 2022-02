Muzikanten met verslavingsproblemen strijken neer in PopEi: ‘Dit helpt om op de rails te blijven’

EINDHOVEN - In PopEi op Strijp-S repeteert sinds kort het Will Hawkins Collectief, een ‘band met een verhaal’ over verslavingen. ‘Papa bandcoach’ is doorgewinterd muzikant Ruud Borgers. ,,Met alle respect: dit is geen Jostiband van verslaafden.”

Muzikanten met verslavingsproblemen? Ja, die zijn er wel meer, zegt Ruud Borgers (57) lachend in het café van PopEi op Strijp-S. ,,Het is inherent aan het vak.” De doorgewinterde Eindhovense muzikant en telg uit de roemruchte Veldhovense muziekclan weet waar hij het over heeft.

Borgers geeft les op het Rock City Institute in PopEi. Toen hij van de nieuwe directrice carte blanche kreeg voor een project, hoefde hij niet lang na te denken: het Will Hawkins Collectief. ,,Een geweldig initiatief rond muzikanten met wat problemen, zeg maar. Stel: je speelt dwarsfluit, maar je bent verslaafd, da’s niet handig. Dit collectief kan je misschien helpen.”

De Will Hawkins Foundation, vernoemd naar de overleden aan harddrugs verslaafde muzikant Willy ‘Will Hawkins’ Haerkens, werd twaalf jaar geleden opgericht in Vught, door Novadic-Kentron-medewerker Cor Verbrugge uit Boekel. Doel: muzikale (ex-)cliënten een podium geven. Dat kwam er, bij Novadic in Vught.

Voorzitter van de stichting is Rien van der Vleuten uit Best. ,,De muzikanten komen binnen via verslavingszorg of GGZ. Ze waren meestal verslaafd of zitten nog in het proces. Dat kunnen drank of drugs zijn, maar ook een gameverslaving bijvoorbeeld.”

Elke laatste dinsdag van de maand strijkt het Will Hawkins Collectief nu neer in PopEi. Van der Vleuten: ,,We wilden ook een beetje weg uit die omgeving van Novadic.”

Geen wonderen

Als oud-directeur van de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg - waaronder de Rockacademie - is de Bestenaar ‘best wel een beetje bekend’ met de muziekwereld. Hij weet ook hoe heilzaam muziek kan zijn. ,,Wij geloven niet in wonderen, maar als mensen dankzij onze stichting maar een fractie positiever in hun proces komen te staan, dan is onze missie geslaagd.”

Een ander doel: ‘vrolijk destigmatiseren’. Het collectief is – ‘met alle respect’ - ‘geen Jostiband van de verslavingszorg’.

Borgers: ,,Het is ook geen hulpverlening of therapie wat we doen, maar eigenlijk ook weer wel: muziek als perfect middel om verder te komen in het leven. ”

Volledig scherm Saxofonist Noé, gitarist Wim, Ruud Borgers en bassist Erik. © Juan Vrijdag/DCI Media

Verder professionaliseren

Met de inzet van Ruud Borgers als bandcoach wil de stichting verder professionaliseren. Van der Vleuten: ,,Als je eenmaal in het bandproject zit, moet je ook de kans krijgen om op te kunnen treden. En daarvoor een gage krijgen. Dat gebeurt nu ook al trouwens.”

Zelfbenoemd ‘papa bandcoach’ Borgers heeft er zin in. ,,Ik denk dat ik de taal spreek van deze groep. Ik vind het fijn als mensen anders zijn, dat zijn vaak de meest creatieve. Ik heb meteen de covers overboord gegooid, want ik wil ze eigen nummers laten maken. Waarom het verhaal van pakweg Joe Cocker vertellen als je zelf ook een boeiend verhaal hebt?”

Verslaving overwonnen

Zoals bassist Erik (48) uit Tilburg, die zich in PopEi meldt voor de repetitie. ,,We zijn inderdaad een band met een verhaal, en worden daarom ook weleens uit medelijden gevraagd voor een optreden: ‘Och, laat die jongens maar komen, daar is wat mee’. Maar ik wil gewoon gevraagd worden omdat we een goede band zijn.”

De Tilburger heeft zijn strijd inmiddels gewonnen. ,,Ik heb een verslaving gehád. In 2016 heb ik hulp gezocht in Vught. Ik was destijds vrachtwagenchauffeur en speelde als hobby basgitaar in bandjes met vrienden. Een muziektherapeute wees me op dit project. Ben er erg blij mee. Je bent creatief bezig, het helpt je op de rails te blijven.”

Waaraan Erik verslaafd was, dat doet er niet toe voor Borgers: ,,Ik zie alleen maar bassisten of drummers. Ik wil niet weten wat hun verslaving is of was. Het maakt ook niet uit.”

In principe zijn ze met acht man, zegt Borgers. In de praktijk pakt dat soms anders uit. Bij de repetitie vandaag – in een geluidsdichte ruimte op de tweede etage van PopEi - ontbreken twee zangeressen, een gitarist en een drummer. Naast Erik is saxofonist Noé er wel, en gitarist Wim. Ruud neemt de zang voor zijn rekening en improviseert met zijn handen op het drumstel. ,,Tja, soms komen mensen niet, dat hou je toch. Maar met z'n vieren kun je ook iets moois bouwen.”