MVC de Hangar wint Meerhovenquiz

Met afstand de beste was het 32 koppige team van volleybalvereniging MVC de Hangar, onder leiding van teamcaptain Niki van Deursen. ,,Vorig jaar waren we vierde geworden, dus fantastisch dat we nu de winnaars zijn". De cheque van 300 euro die samen met de trofee werd uitgereikt gaat besteed worden aan verschillende activiteiten binnen de vereniging. ,,De quiz zelf was al super goed voor de teamspirit en de 300 euro is een mooie bonus voor de club" aldus van Deursen.”