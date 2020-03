Mysterie Chriet Titulaer-posters opgelost: ‘Offline gaan op de dansvloer’

Ingepakt V&D-pand Eindhoven gestript voor de verbouwing

19:35 EINDHOVEN - Het voormalige V&D-pand aan de Rechtestraat in Eindhoven is bijna helemaal ingepakt in steigers. Sloopbedrijf M. Heezen BV heeft sinds begin dit jaar de binnenkant helemaal gestript en begint nu aan het verwijderen van de gevel bestaande uit aluminium en glas.