Na 10 jaar klagen nog geen nieuwe bestrating in Judealaan: oudere bewoners durven straat niet op

Het bestratingsprobleem in de Judealaan bestaat al een decennium, vertelt Corrie van Eijndhoven namens haar moeder Angeline. Toen zij zo’n 52 jaar geleden in straat in Vlokhoven kwam wonen, stond voor haar woning een bescheiden boom. Inmiddels is die zo groot geworden dat de wortels het wegdek en de stoeprand op meerdere plaatsen omhoog duwen en de stoep van het nodige reliëf voorzien.

Erbarmelijk slecht was de conclusie

Omdat ze vonden dat de gemeente te weinig deed met hun meldingen van losliggende stoeptegels en gevaarlijke hoogteverschillen, schakelden Corrie en Angeline het SBS-programma ‘Mr. Frank Visser’ in. ‘Erbarmelijk slecht‘, was de conclusie van televisierechter Frank Visser toen ze vorig jaar een kijkje namen in de straat. Net als dat het de wettelijke plicht is van de gemeente om de weg en bestrating in goede staat te houden.

Quote Sommige bewoners zijn daarom bang nog de straat op te gaan. Verschil­len­de buren zijn onderuit gegaan Een overbuur­vrouw heeft daarbij zelfs haar heup gebroken Corrie van Eijndhoven

Nadat de bewoners op de televisie hun gelijk kregen, was er goede hoop dat de straat er spoedig beter bij zou liggen. Toch gebeurde er niets, behalve wat oplapwerkzaamheden in december waarbij enkele tegels werden recht gelegd. Tot ze 27 januari een brief in de bus kregen van de gemeente. Hierin staat dat de Judealaan op het onderhoudsprogramma van 2021 staat en naar schatting in het derde kwartaal van 2022 aan de beurt is bij de uitvoering van de werkzaamheden. ,,Het duurt dus nog minimaal anderhalf jaar”, reageert bewoner Winfried Ballhaus. ,,En dat is dan een schatting dus het kan makkelijk nog veel langer gaan duren. Tot 2022 wachten vinden wij veel te lang en onredelijk.”

Veel bewoners slecht ter been

Dat staat ook in de brief die ze vorige week week naar wethouder openbare ruimte Rik Thijs stuurden en is ondertekend door alle bewoners van de straat, een mix van koop- en huurwoningen. Omdat dit deels seniorenappartementen zijn, ligt de gemiddelde leeftijd hoog en zijn veel bewoners slecht ter been. ,,Zeker daarom hadden we verwacht dat dit sneller zou gaan. Als ze vallen is er een groot risico dat ze iets breken.” Sommige bewoners zijn daarom bang nog de straat op te gaan. Van Eijndhoven weet dat er al verschillende buren onderuit zijn gegaan. ,,Een overbuurvrouw heeft daarbij zelfs haar heup gebroken.”

Een ander probleem is dat de boomwortels zorgen voor verstoppingen in de riolering. De bewoners zien dan ook maar een oplossing: de bomen vervangen door kleinere exemplaren.

Quote Na 10 jaar wachten zijn we de hoop inmiddels een beetje verloren bewoner Winfried Ballhaus

Vlak na de uitzending op SBS kreeg Ballhaus een berichtje van Tjerk Langman, raadslid voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. ,,Hij heeft er toen meteen vaart achter gezet en brengt het onderwerp ook in tijdens de aankomende raadsvergadering.” Ze zijn blij met zijn hulp maar veel vertrouwen dat de werkzaamheden nog vervroegd gaan worden is er niet. ,,Na 10 jaar wachten zijn we de hoop inmiddels een beetje verloren.”