Na 20 jaar eindelijk op vakantie dankzij kerstbonus van krantenlezers

Gerry Willemsen (48) uit Eindhoven zorgt er al meer dan zes jaar voor dat abonnees in Eindhoven 's ochtends de krant kunnen lezen. ,,Ik ben om 03:15 uur op het depot, dan begint de voorbereiding", vertelt ze. Nadat alles is gesorteerd en elke bezorger het juiste aantal kranten heeft, kan de ochtendroute beginnen.

Het team waarmee ze werkt is van groot belang voor Willemsen. ,,Dit werk doe je zes dagen per week. Aan de vroege ochtenden raak je gewend, maar met het team moet je geluk hebben", zegt ze. ,,We staan altijd voor elkaar klaar. Niemand gaat naar huis voordat iedereen 's ochtends terug is en desnoods helpen we elkaar.”

Kopje thee

Het is vroeg als Willemsen haar ronde loopt, maar dat wil niet zeggen dat er niets te doen is op straat. ,,De ochtenden variëren altijd", zegt ze. De stemming van mensen heeft heeft volgens de bezorgster vaak te maken met het weer. ,,Als het lekker weer is zijn de mensen vaak vriendelijker", legt ze uit. ,,Wat dat betreft hebben ze best wel respect voor een krantenbezorger.”

De Eindhovense heeft vaak contact met dezelfde mensen tijdens haar route. Toen ze in stadsdeel Strijp de krant bezorgde, was er een vrouw die iedere winterochtend een kopje thee voor haar zette. ,,Ze wist hoe laat ik ongeveer kwam. Dan zei ze: ‘Alsjeblieft, neem het kopje morgen maar weer mee.’ Op die manier kon ik toch een beetje opwarmen”, vertelt de bezorgster. ,,Je hebt abonnees die echt met bezorgers meeleven. Dat zijn de mensen die het langste lid zijn.”

Kerstbonus

Willemsen gaat dezer dagen net als veel andere krantenbezorgers langs de deuren om mensen met een kaartje fijne feestdagen te wensen. Als abonnees hun bezorger niet kennen en twijfels hebben over de identiteit, kunnen ze naar de zogeheten looplijst of het identiteitsbewijs vragen. Elke bezorger ontvangt dagelijks een actuele looplijst waarop de naam van de bezorger is vermeld. Zo wordt voorkomen dat geld wordt gegeven aan nep-bezorgers.