Na 3,5 maand éíndelijk weer karten bij Hezemans in Eindhoven: ‘In coronatijd juist flink geïnvesteerd’

Timo Sanders moet er nog even inkomen, bekent hij deze donderdagmiddag. De 13-jarige Geldroppenaar heeft sinds de lockdown op 15 maart niet meer op zijn vertrouwde kartbaan aan de Vijfkamplaan in Eindhoven kunnen racen. Nu dat sinds 1 juli wél weer mag, reserveerde hij voor gisteren meteen een plekje. ,,Het is even wennen, ja. De baan moet nog een beetje ingereden worden”, zegt de karter, die niet tevreden is met zijn tijd. Het rondje van 40,1 seconden komt bij lange na niet in de buurt van zijn persoonlijke record, dat op 38,0 staat, de twintigste tijd in de all time-recordlijst. ,,Dat wordt straks wel beter.” En inderdaad, na een korte pauze rijdt Sanders al 39,4.