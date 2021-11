Na 4 maanden zit bijstandsmoeder nog steeds met schulden; Eindhoven vond dat bal bij haar lag

Het verhaal van de Eindhovense Caro Niang schokte de gemeenteraad in juni. Ze was in de schulden gekomen nadat de gemeente eerder onterecht haar uitkering introk. Tijdens de rechtszaak die zij met steun van Joan Versantvoort van Up in Life en hulp van een pro deo advocaat aanspande bleek dat de gemeente liever procedeert dan dat ze iemands schulden afbetaalt - zelfs als het gaat om maar 3.500 euro. Uiteindelijk volgde een schikking: de gemeente moest ongeveer de helft betalen, 1500 euro.