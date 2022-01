Na 60 jaar breiden de activiteiten van Dante Alighieri Eindhoven nog steeds uit

De Società Dante Alighieri, genoemd naar de beroemde Italiaanse dichter en schrijver, werd al in 1889 in Rome opgericht met als doel te stimuleren dat Italianen ‘in den vreemde’ daarmee verbonden zouden blijven met de Italiaanse taal en cultuur. Vandaag de dag zijn er ongeveer vierhonderd comitati (verenigingen) in zo'n zestig landen actief.

Academici en immigranten

In de beginjaren van de Eindhovense ‘Dante’ waren er vooral veel lezingen in het Italiaans door Italianen die daarvoor werden ingevlogen door het Italiaans Cultureel Instituut, weet voorzitter Janneke Bruintjes te vertellen. ,,De bezoekers bestonden in die tijd vermoedelijk uit een mix van Nederlanders en Italianen. Eindhoven had toen al een academisch klimaat door de aanwezigheid van Philips en die gingen steeds vaker op reis. Bovendien waren er ook al Italiaanse immigranten in de stad. Uit de feiten blijkt in ieder geval dat er hier toen al voldoende belangstelling was voor een eigen club met eigen activiteiten.

Feest van herkenning

Daarbij hoorden vanaf dag een ook taalcursussen, al bleef dat aanbod in die eerste jaren beperkt tot enkele groepen. ,,Maar steeds meer Nederlanders kregen belangstelling voor Italië en zo werd ons cursusaanbod al snel uitgebreid met conversatie- en ook vakantiecursussen”, vervolgt Bruintjes. ,,En werden de meeste lezingen in het Nederlands gegeven, al staat er nog steeds elk jaar minstens een in het Italiaans op het programma. Ook de onderwerpen zijn divers. Vorig jaar natuurlijk over 700 jaar Dante, maar ook over boeken, bijzondere belevenissen van een man die na zijn pensioen een voetreis naar Rome maakte en over bijvoorbeeld 100 jaar Italiaans ijs. Die avonden zijn vaak een groot feest van herkenning voor onze leden en ook al gaan sommigen echt vaak naar Italië, worden ook die nog regelmatig verrast.”

Quote Onze docenten zijn Italiaans, hebben een Italiaanse achter­grond of Italiaans gestudeerd Janneke Bruintjes, Voorzitter Dante Alighieri Eindhoven

Dante Eindhoven telt momenteel zo’n 230 leden, waarvan er 130 ook concreet een cursus volgen. Dat gebeurt in 14 groepen: 12 reguliere taalcursussen, 2 conversatiegroepen en 2 groepen taal en cultuur, allemaal gegeven door Italiaanse docenten, docenten met een Italiaanse achtergrond of die de taal hebben gestudeerd. Komend voorjaar hoopt Bruintjes dat de korte conversatiecursus Al bar weer ‘live’ gegeven kan worden en in mei en juni een korte vakantiecursus.

Fysiek onderwijs blijft de standaard

,,Gelukkig is ons ledental sinds de uitbraak van corona twee jaar geleden stabiel gebleven", vervolgt Bruintjes. ,,Toch hopen we snel weer fysiek onderwijs te kunnen bieden, want online onderwijs zal bij ons echt niet de standaard worden.”

Jubileumfeest

Hoewel Dante Alighieri Eindhoven het 60-jarig bestaan op zondag 16 januari zou vieren, is dat feest tot nader order uitgesteld. Het bestuur hoopt nu dat het gecombineerd kan worden met de jaarlijkse serrata op 10 april, wanneer de jaarlijkse afsluiting van het cursusseizoen plaatsvindt.