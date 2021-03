Na 73 jaar is het zandprieel weer terug op zijn oude plek, tussen de leerlingen

EINDHOVEN - Een zandprieel voor kleuters dat mysterieus verdween van het schoolplein is na ruim 70 jaar weer terug op de Reigerlaan in Eindhoven.

In 1927 werd op het huidige terrein van basisschool de Reigerlaan een Nuts-Fröbelschool gebouwd ontworpen door architect J.W. Hanrath. Naast de school verrees ook een zandprieel. Dat zandprieel heeft vermoedelijk nog tot 1948 op het schoolplein gestaan. Het prieel fungeerde als overkapping voor de zandbak waarin de kleuters speelden. Het prieel ‘verdween’ van het schoolplein en werd geplaatst in de tuin van de directeurswoning van de Reigerlaan naast de school.

De huidige bewoners van deze woning wisten niet dat het tuinhuisje, zoals ze het noemde, ooit op het schoolplein achter hun huis heeft gestaan. Ronald van Laar, leraar op de Reigerlaan, attendeerde de bewoners erop. Van Laar: ,,Ik wist dat het tuinhuisje oorspronkelijk op het schoolplein stond. Dus toen de huidige bewoners de tuin wilde gaan renoveren heb ik gepolst of het mogelijk was om, mochten ze van het tuinhuisje af willen, het weer teruggeplaatst kon worden op het schoolplein. Uit fotoboeken die wij als school in bezit hebben staat veelvuldig het zandprieel. Ergens rond 1948 kwam het op geen enkele foto meer tevoorschijn. Toen is het dus in de tuin gezet van de directeurswoning. Maar hoe en waarom is tot op heden een raadsel gebleven.”

Met hulp van ouders werden er plannen gemaakt om het zandprieel in zijn geheel uit de tuin te tillen. Alles werd geregeld, van een kraan tot materiaal om de fundering te maken. Alles geheel kosteloos.

Een stuk geschiedenis

Teuntje Versluis, de nieuwe directeur van de Reigerlaan: ,,Naast het initiatief is het ook een leermoment voor onze leerlingen. We laten hiermee zien dat je zorg moet dragen voor het behoud van cultureel erfgoed, een stuk geschiedenis.”

Versluis is sinds 1 november 2020 aangesteld. ,,Onderwijs is echt mijn passie. Ik hou van de dynamiek van een school, van een team, van de kinderen. Toen ik geattendeerd werd op deze functie dacht ik ‘dat is een mooie nieuwe stap’. Naast directeur van de Reigerlaan ben ik ook directeur van de RISE, ons internationale gedeelte. Dat maakt deze functie erg boeiend.”

Starten als directeur van een basisschool tijdens een pandemie is niet de meest ideale periode. Zes weken nadat Versluis begon aan haar nieuwe baan gingen de deuren op slot van de scholen. ,,Nu de kinderen weer terug zijn op school is er eindelijk ruimte om te kijken hoe wij het onderwijs kunnen invullen. Door deze pandemie moeten we juist nog meer kijken naar het kind als individu en niet zozeer naar de norm. Flexibiliteit is het antwoord. Want ieder kind verdient het om te kijken naar wat kan je, wat wil je en hoe kunnen wij als leraren je helpen.”

Een grotere tuin

Terugkomend op het raadsel van het zandprieel. Het antwoord daarop komt van een van de oud-bewoners, Hélène Muris. Muris: ,,Toen Floor Evers directeur was van de Reigerlaan wilde zijn vrouw een grotere tuin. Dus in overleg met het schoolbestuur werd een stuk van het schoolplein bij de tuin getrokken. Daarbij werd het zandprieel ook bij hen in de tuin gezet. Mogelijk werd dat gedaan om meer ruimte te creëren bij de Fröbelschool. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar het is wel bijzonder dat het zandprieel weer terugkomt op de plek waar het ooit gebouwd is.”

Volledig scherm Nuts-Fröbelschool ontworpen door J.W. Hanrath gebouwd in 1927 met rechts het zandprieel. © Antonette Briët