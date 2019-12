Na 83 jaar sluit Eindhovense kapsalon Lukken

Trend Zorg Eindhoven failliet; curator hoopt op doorstart

16:20 EINDHOVEN - Zorgaanbieder Trend Zorg Eindhoven is failliet verklaard. De instelling telt 21 patiënten, van wie er 9 wonen in een huis van Trend Zorg in Veldhoven. Wat het faillissement voor deze jongeren uit Veldhoven en Eindhoven betekent is nog onduidelijk.