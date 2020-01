Na 9 maanden weer Raad van Toezicht voor Stichting Cultuur Eindhoven

De SCE beslist over de verdeling van cultuursubsidies in Eindhoven. De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht is Gabrielle van Asseldonk. Ze komt niet uit de cultuursector. Wel is ze al meer dan 22 jaar actief als adviseur op het gebied van bouwen en wonen en als toezichthouder binnen de corporatiesector. Van Asseldonk woont sinds 1975 in Eindhoven en stond mede aan de wieg van het atelierverzamelgebouw Temporary Art Centre (TAC). Eind jaren negentig was ze PvdA-raadslid in Eindhoven. Van 2015 tot 2017 werkte ze als programmaleider wonen onder PvdA-wethouder Yasin Torunoglu.