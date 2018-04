Na achtervolging overleden man uit Eindhoven stierf natuurlijke dood

In de nacht van donderdag op vrijdag zagen agenten in Veldhoven een aanhanger zonder verlichting achter een auto hangen. Op de aanhanger stond een gestolen zit-grasmaaier. De bestuurder negeerde een stop-teken waarna een achtervolging ontstond. Onderweg werd de aanhanger losgekoppeld waarna de vluchters er via de A2 vandoor gingen. Bij de afslag Weert-Noord raakte de politie de gestolen auto uit het oog. Wel zagen ze dat er twee personen in de auto zaten.

Rond kwart voor vijf troffen agenten dezelfde auto aan in een greppel in Ospel, op 2 kilometer van Someren. Ongeveer 150 meter verderop lag een dode man op de stoep voor een woning.

Veel is zaterdag nog altijd onduidelijk. Zeker is wel dat er dezelfde nacht een fiets is gestolen aan de Nieuwstraat. Mogelijk is die gestolen door een van de inzittenden van de gestrande auto. Ook is er een schoen gevonden, die mogelijk een link heeft met de zaak.