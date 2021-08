Na brave editie van vorig jaar: de introweken van TU/e en Fontys mogen weer leuk, vies en brak voelen

Geen alcohol, geen activiteiten na tien uur 's avonds en geen doldwaze spellen: de introductieweken blonken vorig jaar, noodgedwongen weliswaar, uit in braafheid van het saaiste soort. Ze waren informatief en onderwijsgerelateerd, precies de elementen uit een introweek die je het liefst zo snel mogelijk vergeet. Dat kersverse TU/e-studenten uitkeken naar de workshops als hoogtepunt van de week, zei eigenlijk alles.

„Het mooie van de intro zijn de verhalen, die je elkaar ook later nog vertelt. Over het uitgaan en hoe brak, moe en vies je was”, mijmerde TU/e-studente Emma Hendriks die de nieuwe lichting begeleidde en een paar jaar eerder een echte intro aan den lijve had ondervonden. En ze had gelijk.

Rondje Testen voor toegang

Het coronaspook werpt ook dit jaar zijn schaduw nog over de introweken. Die beginnen bij beide onderwijsinstellingen met een rondje Testen voor toegang. De vijfduizend nieuwe Fontys-studenten in Eindhoven worden opgedeeld in clusters van 750.

Maandag en dinsdag heeft iedere Fontys-opleiding zijn eigen programma, woensdag rouleren die clusters tussen vijf pleinen verspreid over de stad voor sport, spel en muziek. Dan leer je je nieuwe stad toch net even lekkerder kennen dan via de virtuele stadsbeleving in het Klokgebouw van vorig jaar met burgemeester John Jorritsma als hologram.

Bij de TU/e is de aftrap voor 2100 bachelor- en 750 masterstudenten op maandag digitaal met enkele presentaties en een quiz. De vier dagen daarna zijn wel ‘in het echt’. Het gros van de activiteiten vindt plaats op de TU-campus. Er zijn kennismakingen, workshops, een zakencasus en een markt. Maar er is ook een stadstour en op één avond (in gesplitste groepen) dineren in de stad.

Hilariteit met medestudenten

En er zijn, na een coronacheck, op dinsdag en donderdag feesten in kleine bubbels per faculteit, op vijf velden op de TU-campus. Fontys heeft begin augustus het Purple Festival, dat voor alle tienduizend nieuwe eerstejaars zou worden gehouden in Tilburg, geschrapt. En de 1,5 meterregel geldt nog, ook in de horeca.

Maar er is tenminste weer sprake van horeca. Van sport, spel, muziek, drank, hilariteit met medestudenten, betoverende glimlachen en knipoogjes, niet alleen online. Zodat de studenten van nu, als ze het later nog eens hebben over hun introweek, niet aan de workshops terugdenken.

Volledig scherm Bij gebouw Vertigo op de TU-campus worden schermen neergezet voor de introductieweek. © Anja Ligtenberg / DCI Media