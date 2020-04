Na corona kans op nóg een trauma: Post Intensive Care Syndroom

Als geen ander weet oud-kinderarts Marianne Brackel uit Eindhoven wat het is om op een IC aan de beademing te liggen. Zij verbleef daar in 2008 twee weken nadat zij was getroffen door een acute en levensbedreigende longaandoening. Zij herstelde, maar kreeg later tal van klachten, fysiek en mentaal, die zij ook als arts niet kon thuisbrengen. Het bleek een trauma met de naam PICS: Post Intensive Care Syndroom.

Dagenlang vechten voor elke ademtocht, pijn, verwarring, alarmen die voortdurend afgaan. Dat alles kan leiden tot verschijnselen die zijn te vergelijken met het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) dat bijvoorbeeld militairen kunnen oplopen na uitzendingen in oorlogsgebied. Jaarlijks belanden in normale omstandigheden 80.000 patiënten op een IC. De helft daarvan krijgt te kampen met PICS.

IC Connect

Brackel moest haar werk neerleggen, maar ging niet stilzitten. Zij richtte met anderen een vereniging op voor voormalige IC-patiënten, IC Connect. Het ministerie van Volksgezondheid erkende twee jaar geleden PICS na een intensieve lobby van de vereniging. Alle achttien hoogleraren intensive care, de intensivistenvereniging NVIC en de vereniging van IC-verpleegkundigen ondersteunden de aanvraag. Nu brengt Brackel als voorzitter van IC Connect alles in gereedheid om straks hulp te kunnen bieden aan de stroom van IC-patiënten die er zonder twijfel aan zit te komen. Zij staat daarbij in nauw contact met de Patiëntenfederatie Nederland en Slachtofferhulp Nederland. Ziekenhuizen verwijzen vanaf deze week naasten van ic-patiënten naar deze drie organisaties.

Op de homepage van de website van de vereniging staat vanwege de huidige corona-uitbraak al veel informatie over de gevolgen van een IC-opname. Die zijn heel groot, zegt Brackel. ,,Je komt in een extreme situatie terecht." Haar vereniging krijgt tal van vragen, vaak afkomstig van familieleden van coronapatiënten die nu aan de beademing liggen. Ook zij kunnen als naasten PICS oplopen als gevolg van de stress en angst voor het leven van een dierbare.

Film

,,We zijn bezig met de scholing van medewerkers die via internet deze vragen kunnen beantwoorden", zegt Brackel. IC Connect werkt tevens versneld aan goede voorlichting over nazorg na een IC-opname en revalidatie. ,,Dat moeten geen enge verhalen worden", benadrukt Brackel. Ook is een film in de maak waarin wordt uitgelegd wat er gebeurt als iemand aan de beademing wordt gelegd. Ook dat gebeurt onder grote tijdsdruk. Wat normaal maanden vergt, gebeurt nu in dagen. Brackel: ,,Deze uitbraak houdt iedereen bezig."