Na de oermens gaat ook ED-hond Uma op de vegetarische tour

Ex-spits Janssen als stok achter de deur met ‘fitness boutique’ Power-Fit

2 oktober EINDHOVEN - De rood met blauwe bedrukking op de gevel van Domino's Pizza aan het Trudoplein springt in het oog. Daarnaast - in het voormalige pand van de ABN AMRO Bank - is sinds kort fitness boutique, zoals Mark Janssen het noemt, Power-Fit gevestigd.