Na de winkel moet ook de winkelstraat coronaproof worden: ‘Duidelijke looproutes nodig om afstand te houden’

Detailhandel Nederland riep de veiligheidsregio's maandag op om met duidelijke regels te komen om de drukte in de winkelstraten in goede banen te leiden. Volgens de brancheorganisatie is het afstand houden in de winkels vaak goed geregeld, maar zijn de regels op straat onduidelijk en per gemeente verschillend. Drukte in de winkelstraten leidde afgelopen weekend her en der tot onveilige situaties en nieuwe oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven.