Na de zomer start Eindhovens American football-team? Niet malen om blauwe plek meer of minder

"Ik hoop altijd maar dat ze voor hun eerste les niet teveel Youtube-filmpjes van wedstrijden bekijken", vertelt intiatiefnemer Kanessa Muluneh op sportpark de Hondsheuvels in Woensel, waar zaterdagmiddag de allereerste Eindhovense American football training voor dames op het programma staat. "Dan zie je ze nerveus aankomen met de verwachting dat de tackles ze direct om de oren vliegen."

Omdat vandaag bedoeld is als kennismaking met de sport blijft die deze les nog even achterwege, alleen de manshoge matten hebben het zaterdagmiddag zwaar te verduren. Maar wie na de zomer onderdeel wil uitmaken van het damesteam moet niet malen om een blauwe plek meer of minder, weet Muluneh. "De meest gestelde vraag aan American football-speelsters is of ze thuis geslagen worden. Je bent altijd bont en blauw.”

Volledig scherm Oprichting Brabants American Football team. Om volgend jaar hopelijk met een Eindhovens vrouwenteam te kunnen starten in American football competitie, organiseert de Queens Football League zaterdag een clinic. © Bert Jansen/DCI Media

Dit ruwe imago zal menig vrouw misschien afschrikken, Lynn Reintjes spreekt dit fysieke aspect juist aan. "Ik krijg vaak te horen dat ik een beetje lomp ben." Een eigenschap waarvan ze verwacht dat die van pas op het veld, waarbij het betere blok- en beukwerk een belangrijk onderdeel van het spel is. Maar het is meer, zegt Munuleh. American football is een echte teamsport, die bol staat van techniek en tactiek. Veel trainingen staan bijvoorbeeld in het teken van het bedenken van looproutes. Een sport bovendien waarvoor het perfecte postuur niet bestaat. "Ieder goed team bestaat uit een mix van dames met verschillende lichaamstypes." Voor het tegenhouden van de tegenstander komt een wat voller postuur goed van pas, maar ook kleine en tengere dames zijn onmisbaar voor bepaalde posities op het veld, vanwege hun wendbaarheid.

Kriebel

Bij Munuleh begon het zo'n 3 jaar geleden te kriebelen na het zien van een Amerikaanse wedstrijd. Alleen toen ze naar de American footballclub in Amsterdam mailde omdat ze nergens een aanmeldformulier voor hun damesteam kon vinden, antwoordde de club dat ze de eerste was in 35 jaar die hier naar vroeg. Zo ontstond het idee om dan maar haar eigen team op te richten, waarvoor ze een try-out in Amsterdam organiseerde. Al snel puilde haar berichte box uit met aanmeldingen uit het hele land, wat goed uitkwam omdat voor een competitie ook tegenstanders nodig hebt. Dankzij haar telt Nederland nu 6 damesteams en een eigen onderlinge competitie, de Queens Football League.

Als het aan haar ligt, komt daar binnenkort een Eindhovens team bij. Hiervoor heeft ze minimaal 15 spelers nodig. In eerste instantie leek er ruim voldoende animo, tot corona roet in het eten gooide. De eerste training in maart werd afgelast en een aantal geïnteresseerde expats verlieten Eindhoven. Na een tweede clinic aan het einde van de zomer, waarbij ze hulp krijgt van de gemeente met locatie en promotie, hoopt ze genoeg aanmeldingen te hebben. Veel dames zijn enthousiast over de sport zelf, vooral de ruim 400 euro kostende outfit en bescherming schrikt af. Muluneh hoopt in ieder geval na de zomer te kunnen starten. Een naam is er ook al: Eindhoven Amazones.

