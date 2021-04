Na drie inbraken ziet Eindhovense politie opeens een bekende rijden in een autootje vol buit

UPDATE Zoveelste ondergrond­se hennepkwe­ke­rij in het bos rond Eindhoven: vind dan nog maar eens de dader

20 april BEST - Niet voor het eerst werd er dinsdag een ondergrondse hennepkwekerij in het buitengebied rondom Eindhoven gevonden. Dit keer zaten de paar honderd wietplanten verstopt in een bunker in het bos in Best. Het maakt de zoektocht naar de dader ingewikkeld.