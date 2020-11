Na eindeloos overleg is er nog geen metaal-cao; stakingen dreigen

De onderhandelaars van werkgeversorganisatie FME en de vakbonden zijn elkaar op diverse punten genaderd, maar de belangrijkste horde, de salarisverhoging, is niet genomen. De vakbonden eisen een verhoging van 2,5 procent voor elf maanden vanaf 1 januari 2021, terwijl de werkgevers per die datum 1 procent bieden en per 1 juli nog eens 1,25 procent.

Afwijken als bedrijven in zwaar weer zitten

De werkgevers willen deze loonsverhoging bovendien voor twee jaar laten gelden en stellen als voorwaarde dat bedrijven hiervan kunnen afwijken als zij in zwaar weer zitten. „Wij willen een fatsoenlijke én verantwoorde cao die bedrijven ondersteunt om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden”, zegt FME onderhandelaar Maurice Rojer.

Onderhandelaar Arthur Bot van CNV Vakmensen zegt het niet redelijk te vinden nu de lonen zo lang op een laag niveau te houden. „We hebben het niet over podiumbouwers of horecabedrijven, maar de metaal en die laat een heel divers beeld zien. In sommige gevallen wordt miljarden verdiend en er zijn aanwijzingen dat na het einde van de coronacrisis het in een keer heel hard gaat.”

Quote We zijn er na zeven lange dagen van onderhande­len nog niet uitgekomen Nieuwsbrief FNV Metaal

In een nieuwsbrief voor de leden hint de FNV op het opnieuw houden van acties. „We zijn er na zeven lange dagen van onderhandelen nog niet uitgekomen. FNV heeft wel grote stappen gezet, maar de werkgevers komen ons slechts mondjesmaat tegemoet. Verder praten lijkt niet echt zoden aan de dijk te zetten.”

Volledig scherm Stakingsbijeenkomst in het Stadswandelpark in Eindhoven in juni 2018. © Diede Hoekstra FNV is de onderhandelingen in gegaan met een looneis van 5 procent per 1 december, met een aparte regeling voor bedrijven die zwaar getroffen worden door de coronavirus. Verder is er onder meer gesproken over de voortzetting van de regeling waarin werknemers vijf jaar vóór het pensioen minder kunnen werken. Er is een deelakkoord bereikt tussen de partijen op het gebied van pensioenen, waarin de pensioenpremie de komende twee jaar met 1,57% wordt verhoogd.

Rojer zegt het te betreuren dat er nog geen overeenstemming is. „Gezien deze onzekere tijden waarin bedrijven en medewerkers in onze sector hard aan het werk zijn om de crisis het hoofd proberen te bieden, is het zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de arbeidsvoorwaarden”.

Het vorige cao-conflict tussen werkgevers en werknemers duurde negen maanden tot januari 2019 met veel stakingen en andere acties. Sindsdien is chipmachinefabrikant ASML een procedure gestart om niet meer deel uit te maken van de cao Metalektro. De vakorganisaties FNV, CNV en VHP2 zijn daar mordicus tegen. Alleen De Unie steunt ASML en is al in gesprek gegaan met het bedrijf over een eigen cao.

Volledig scherm Stakingsbijeenkomst in oktober 2018. © GinoPress B.V.