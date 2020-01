Na Eindhoven en Rotterdam wil Go Sharing ook in 20 andere steden starten

EINDHOVEN - Go Sharing, de groene, elektrische deelscooters waarvan er sinds vorig jaar in Eindhoven en Rotterdam zo'n 750 rondrijden, slaat zijn vleugels uit.

De Rabobank investeert, samen met andere partners van Go Sharing, ruim tien miljoen euro in het bedrijf, aldus Raymon Pouwels, CEO van Go Sharing. Door die financiële impuls hoopt Pouwels zijn deelsysteem dit jaar nog in twintig andere steden in Nederland in te gaan zetten. Vervolgens wil Pouwels ook in andere Europese landen actief worden.

Eric Lagerwey, woordvoerder van Rabobank, bevestigt de financiële injectie voor het bedrijf. Hoeveel Rabo Corporate Investments precies bijdraagt, wil hij niet zeggen. ,,Maar het gaat om een substantieel deel van de in totaal ruim tien miljoen euro. De reden voor Rabo om deel te nemen in deze financiering is dat het concept prima past in ons profiel waarin duurzaamheid en delen belangrijke componenten zijn.”

Eerste gemeente

Eindhoven was vorig jaar september de eerste gemeente in Nederland waar Go Sharing van start ging, met zo'n 160 scooters. Om de scooters te kunnen gebruiken, moet de gebruiker een app op de smartphone installeren. Een rit kost 29 cent per minuut. Er zijn ook zakelijke abonnementen die korting geven op het tarief.