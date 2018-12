Na Ibiza nu ook Sushimi in Eindhoven

EINDHOVEN - Ibiza is nog immer hot als vakantie- en party-eiland, maar ook het beste van Ibiza naar Nederland halen is in: het Aziatische restaurant Sushimi heeft naast de vestiging op Ibiza sinds vorige week ook een plek in de Eindhovense horecascene.

Sushimi is een samenvoeging van sushi en sashimi, maar het restaurant in de Dommelstraat is meer dan sushirestaurant alleen.

,,Ik denk dat wij prima passen in de Eindhovense binnenstad. Toegegeven, er zijn al de nodige sushirestaurants, maar wij zijn anders. Wij kennen bijvoorbeeld niet het all you can eat-concept. Wij zitten net in een hoger segment’’, zegt Robert van Loon, die samen met Manon Desriac, Giacomo Brunco en Orrapan Jindarat het restaurant runt.

Emotie

Robert en Manon doen het restaurant, Giacomo en Orrapan de keuken. Giacomo: ,,Wij zijn met vier nationaliteiten: Frans, Italiaans, Nederlands en Thais. Dat zul je in onze gerechten terugvinden. Sushi is een internationaal gerecht geworden. Daar passen prima invloeden uit Italië of Thailand bij. Zo maak ik een sushi carbonara. Wij willen geen ‘sushi MacDonalds’ zijn, geen snelle afhaalzaak. Alles wordt pas vers gemaakt als de cliënt het besteld heeft. Dat geldt ook voor de andere Aziatische gerechten. Lekker eten is een emotie losmaken. Dát willen wij overbrengen. Wij zijn deze zaak niet begonnen om even snel geld te verdienen.’’

Volgens Robert zit Sushimi in het wat hogere segment. ,,Veel mensen kennen ons van Ibiza. De kaart hier in Eindhoven verschilt dan ook niet veel van die op Ibiza. Rollen bestaan uit acht stukjes. Je kunt dus geen vier stukjes bestellen, want dan moeten wij die andere vier in de koeling bewaren en dan zijn ze niet vers meer. Giacomo maakt de sushi op Ibiza en nu ook hier. In april gaat hij weer terug. We hopen dan iemand opgeleid te hebben die zijn werk hier kan voortzetten.’’

