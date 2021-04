Na jaren van bezuinigen nu weer investeren? De bibliotheek ziet het wel zitten

EINDHOVEN - Als we de bijbel mogen geloven volgen er na zeven vette jaren, zeven magere jaren. Voor de Eindhovense bibliotheek gloort hoop op een omgekeerd scenario. Een onafhankelijke werkgroep presenteerde dinsdag een visie op de toekomst. Ze roepen op om fors te investeren in de bibliotheek.

Een dag later is bibliotheek-directeur Albert Kivits vanzelfsprekend in zijn nopjes met de uitkomsten van het rapport. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van bezuinigen. Wijkvestigingen sneuvelden, het aanbod in de Witte Dame werd versoberd en er werd afscheid genomen van personeel. De werkgroep wil de komende jaren de omgekeerde weg bewandelen en zes stadsdeelbibliotheken openen.

Laaggeletterdheid

Het was de Eindhovense gemeenteraad die opdracht gaf voor het onderzoek en dit ook zelf betaalde. Vanuit de vraag of er de afgelopen jaren niet teveel is bezuinigd en of de bibliotheek wellicht een rol kan spelen bij de aanpak van maatschappelijke problemen zoals laaggeletterdheid.

De onderzoekers zien de stadsdeelbibliotheken als een soort platform waar de bieb samen met tal van andere organisaties samenwerkt. Iets dat Kivits volledig onderschrijft. Maar hoe ziet zo'n locatie er straks dan uit? Volgens Kivits moeten we denken aan een plek waar buurtbewoners terecht kunnen voor boeken maar ook huiswerkbegeleiding, taallessen en hulp met de belastingaangifte. ,,Maar denk ook aan een voorleesuurtje, informatie over (vrijwilligers)werk en cursussen voor digitale vaardigheden.”

Eenzaamheid

Per stadsdeel zullen er volgens Kivits ook verschillen zijn in waar inwoners behoefte aan hebben. ,,Maar vraagstukken zoals zelfredzaamheid en eenzaamheid spelen overal. Bij het laatste denk je vaak aan ouderen maar er zijn ook expats die met hun ziel onder de arm door de stad lopen. De stadsdeelbibliotheken zijn er straks zeker niet alleen voor minima.”

Volledig scherm De openbare bibliotheek in de Witte Dame aan de Emmasingel in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Ook de onderzoekers pleiten voor laagdrempelige locaties voor alle Eindhovenaren. Een van de conclusies van het rapport is dat de bibliotheek nu eigenlijk alleen kinderen tot 12 jaar goed bereikt. Iets wat Kivits onderschrijft. ,,Door alle bezuinigingen hebben we de afgelopen jaren scherpe keuzes moeten maken. Vooral de sluiting van de wijkfilialen heeft er voor gezorgd dat we veel leden zijn verloren. Mensen die in het noorden van Eindhoven wonen moeten nu zeven kilometer reizen om naar de bieb te gaan. Dat is een grote drempel.”

Bijna twee miljoen

Een investering van bijna twee miljoen euro is er jaarlijks nodig om zes stadsdeelbibliotheken te openen. Als de gemeente daarmee instemt, gaat de subsidie weer richting het bedrag dat er voor de grote bezuiniging jaarlijks naar de bibliotheek ging. Kivits was destijds al kritisch op de plannen maar wil nu vooral vooruit kijken. Dat is ook waar de onderzoekers voor pleiten. ,,Het is makkelijk om achteraf de koe in de kont te kijken maar Eindhoven is ook een andere stad dan zeven jaar geleden. Internationaal en met grote ambities om verder te groeien. Het gaat nu over de bibliotheek maar eigenlijk gaat het over wat je als stad voor je inwoners wil betekenen.”

De onderzoekers stippen in hun rapport ook het huurcontract aan dat de bibliotheek voor de Witte Dame heeft. Dat contract met zeer gunstige voorwaarden loopt in 2028 af dus het is nu al zaak om na te denken over de periode daarna. Volgens Kivits loopt die verkenning al. ,,We huren nu voor een prijs die eenderde is van wat gangbaar is in de markt. Het is natuurlijk de vraag of die voorwaarden zo gunstig blijven. Een langer verblijf in de Witte Dame is zeker niet uitgesloten maar we kijken ook naar andere locaties. Het liefst samen met andere partijen in de stad.”

Bescheiden

Volgende week wordt het rapport over de toekomst van de bibliotheek voor het eerst besproken door de gemeenteraad. Over het proces daarna is nog niks bekend. Kivits: ,,Ik ben positief gestemd maar ons past nu bescheidenheid. Hopelijk komt er straks boter bij de vis.”

